معلومات للـLBCI: محاولة اغتيال الرئيس السوري احمد الشرع التي احبطها الجيش السوري بالتعاون مع الاستخبارات التركية كان مخططا لها خلال زيارة الشرع الى درعا وتقف خلفها خلية تابعة لداعش ترأسها درعاوي الذي اعتقله الجيش السوري قبيل يوم من زيارة الشرع

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