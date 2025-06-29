مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة لوحدتي دم من فئة O- للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 473892-03

سفارة الولايات المتحدة في البحرين: عودة الموظفين والعمل إلى المستويات الطبيعية

سفارة الولايات المتحدة في البحرين: عودة الموظفين والعمل إلى المستويات الطبيعية

رويترز عن وكالة: رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية قال لوزير الدفاع السعودي إن طهران تشك بشدة في التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار