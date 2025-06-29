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هآرتس: نتنياهو وصل إلى المحكمة المركزية في القدس لحضور جلسة سرية بعد رفض طلبه إلغاء شهادته

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2025-06-29 | 07:08
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هآرتس: نتنياهو وصل إلى المحكمة المركزية في القدس لحضور جلسة سرية بعد رفض طلبه إلغاء شهادته
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هآرتس: نتنياهو وصل إلى المحكمة المركزية في القدس لحضور جلسة سرية بعد رفض طلبه إلغاء شهادته

 
 
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