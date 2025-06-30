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28
o
البقاع
28
o
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o
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30
o
جبل لبنان
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o
كسروان
29
o
متن
29
o
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وزارة التخطيط المصرية: انخفاض حركة الملاحة في قناة السويس 23.1% في السنة المالية 2024-2025
آخر الأخبار
2025-06-30 | 02:08
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وزارة التخطيط المصرية: انخفاض حركة الملاحة في قناة السويس 23.1% في السنة المالية 2024-2025
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