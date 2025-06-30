إذاعة الجيش عن وزير التعليم الإسرائيلي: بسبب الهجوم على إيران أصبحنا أقرب لوقف إطلاق النار بغزة مما كنا عليه

رويترز نقلا عن ترامب: أنا لا أعرض على إيران أي شيء ولا أجري محادثات معها

رويترز نقلا عن ترامب: أنا لا أعرض على إيران أي شيء ولا أجري محادثات معها

هآرتس عن قادة بالجيش الإسرائيلي: الحرب في غزة استنفدت ولا يوجد ما يمكن توجيهه لحماس بعد عامين من الحرب