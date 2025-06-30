الأونروا: انهيار الرعاية الصحية في غزة يعرض جميع الأرواح للخطر لكن كبار السن أكثر عرضة لذلك

الخارجية الفرنسية: نؤكد ضرورة أن تضمن إيران سلامة موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فرنسا

الخارجية الفرنسية: نؤكد ضرورة أن تضمن إيران سلامة موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فرنسا

رويترز نقلا عن ترامب: أنا لا أعرض على إيران أي شيء ولا أجري محادثات معها