الخارجية الفرنسية: نؤكد ضرورة أن تضمن إيران سلامة موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فرنسا

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وزيرة البيئة تمارا الزين توجهت إلى منطقة القبيات لمعاينة الحريق المندلع في البلدة ومتابعة الاتصالات التي بدأتها منذ يوم أمس مع الجهات المختصة للتدخل السريع بهدف إطفاء الحريق