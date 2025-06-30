وزيرة البيئة تمارا الزين توجهت إلى منطقة القبيات لمعاينة الحريق المندلع في البلدة ومتابعة الاتصالات التي بدأتها منذ يوم أمس مع الجهات المختصة للتدخل السريع بهدف إطفاء الحريق

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