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متحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا يمكن ضمان أمن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أيام من الهجمات على المواقع النووية

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2025-06-30 | 04:03
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متحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا يمكن ضمان أمن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أيام من الهجمات على المواقع النووية
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متحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا يمكن ضمان أمن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أيام من الهجمات على المواقع النووية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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