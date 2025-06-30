متحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا يمكن ضمان أمن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أيام من الهجمات على المواقع النووية

الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ دعا الرئيس عون إلى حضور القداس الاحتفالي لمناسبة عيد القديس شربل الذي سيُقام في 20 تموز في دير مار مارون - عنايا وأطلعه على التحضيرات المُنجزة لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع "درب مار شربل"

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