الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الإسرائيلي يحلق على علو متوسط فوق مناطق راشيا والبقاع الغربي

بري افتتح أعمال الجلسة التشريعية بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق أسمر أسمر

بري افتتح أعمال الجلسة التشريعية بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق أسمر أسمر

متحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا يمكن ضمان أمن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أيام من الهجمات على المواقع النووية