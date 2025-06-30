عدوان من مجلس النواب: كلّ قانون معجّل مكرّر كان يوضع على جدول أعمال الجلسة وهذه هي المرّة الأولى منذ 30 عاماً التي لم يدرج فيها اقتراح قانون معجل مكرر وهو يتعلق باقتراع المغتربين

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