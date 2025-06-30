عدوان من مجلس النواب: نحتاج إلى التحضير للإنتخابات وهناك مهل وإن لم ننفّذ هذا التعديل اليوم فسنواجه مشاكل في الداخليّة والخارجيّة

عدوان من مجلس النواب: وقّعنا على عريضة بأكثريّتنا كنوّاب والهيئة العامّة هي المخوّلة البتّ بعجلة هذا القانون ونطالبها بذلك

عدوان من مجلس النواب: وقّعنا على عريضة بأكثريّتنا كنوّاب والهيئة العامّة هي المخوّلة البتّ بعجلة هذا القانون ونطالبها بذلك

عدوان من مجلس النواب: كلّ قانون معجّل مكرّر كان يوضع على جدول أعمال الجلسة وهذه هي المرّة الأولى منذ 30 عاماً التي لم يدرج فيها اقتراح قانون معجل مكرر وهو يتعلق باقتراع المغتربين