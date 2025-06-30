الجميّل من مجلس النواب: طلبت في مداخلة عقد جلسة لمجلس النواب بحضور الحكومة لمعرفة الخطوات التي تقوم بها الحكومة في موضوع حصرية السلاح

النائب سامي الجميّل من مجلس النواب: لم يطرح قانون اقتراع المغتربين على جدول أعمال أي جلسة منذ 7 سنوات ونحن اليوم على بعد شهرين من أن يبدأ وزير الداخليّة في تطبيق هذا القانون

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