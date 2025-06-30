الهيئة العامة لمجلس النواب أقرت تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ١١/٣/٢٠٢٥ ( الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥)

فريد البستاني من مجلس النواب: أستغرب أن الحكومة لم تقدم أي رؤية اقتصادية أو مالية والدولة هدرت وسرقة أموال المودعين وهي أمانة في رقبتنا ورقبة الدولة والمصرف المركزي

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