النائب قاسم هاشم: هناك بعض الاقتراحات وأهمها تأمين الاعتمادات للعسكريين واقرينا 9 ولا يزال هناك 4

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النائب جبران باسيل من مجلس النواب: طرح الموضوع بـ"معجّل مكرر" وتغييب اقتراحنا هو اجحاف بمناقشة اقتراحنا لأن هذا القانون فيه خطف أو سلب للست مقاعد