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باسيل: هناك عملية كذب على المنتشرين وتضليل للرأي العام والناخب يعطي صوتا واحدا اما لنائب بالانتشار او لنائب في الداخل ونحن نؤمن حقين بموضوع الـ 6 نواب