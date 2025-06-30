النائب جبران باسيل: يكثر الكلام حول حقوق المغتربين وكأن هناك من يريد وضع اليد عليها والذين يطرحون الغاء الـ6 هم الذين يسلبون حقوق الاغتراب

وزير المال: تم اقرار القرض المخصص لوزارة الطاقة وهناك خطة متكاملة من خلال تنفيذ القانون 462 وخلال اسبوعين او 3 سيكون هناك تعيين للهيئة الناظمة

وزير المال: تم اقرار القرض المخصص لوزارة الطاقة وهناك خطة متكاملة من خلال تنفيذ القانون 462 وخلال اسبوعين او 3 سيكون هناك تعيين للهيئة الناظمة

باسيل: هناك عملية كذب على المنتشرين وتضليل للرأي العام والناخب يعطي صوتا واحدا اما لنائب بالانتشار او لنائب في الداخل ونحن نؤمن حقين بموضوع الـ 6 نواب