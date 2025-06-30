وزير المال: تم اقرار القرض المخصص لوزارة الطاقة وهناك خطة متكاملة من خلال تنفيذ القانون 462 وخلال اسبوعين او 3 سيكون هناك تعيين للهيئة الناظمة

فيليه اللحمة مع الفطر والخضار... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

فيليه اللحمة مع الفطر والخضار... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

النائب جبران باسيل: يكثر الكلام حول حقوق المغتربين وكأن هناك من يريد وضع اليد عليها والذين يطرحون الغاء الـ6 هم الذين يسلبون حقوق الاغتراب