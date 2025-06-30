النائب بلال عبد الله للـLBCI: أنا مع مقاربة شاملة لواقع الرواتب وضد التمييز ولا يجوز الا يكون هناك رؤية اجتماعية وسيكون لنا رأي في هذا الموضوع في الجلسة المسائية

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