عبد الله للـLBCI: العلاقة مع سوريا ضرورية وحتمية والسنة في لبنان لم ولن يعيشوا شعور الاقلية والهم الأساسي لبنان ووحدته وعدم وجود أي سلاح غير شرعي فيه

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