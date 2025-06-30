التحكم المروري: قتيل نتيجة تدهور مركبة على أوتوستراد الزهراني باتجاه صيدا - مفرق درب السيم

إذاعة الجيش عن وزير التعليم الإسرائيلي: بسبب الهجوم على إيران أصبحنا أقرب لوقف إطلاق النار بغزة مما كنا عليه

إذاعة الجيش عن وزير التعليم الإسرائيلي: بسبب الهجوم على إيران أصبحنا أقرب لوقف إطلاق النار بغزة مما كنا عليه

هآرتس عن قادة بالجيش الإسرائيلي: الحرب في غزة استنفدت ولا يوجد ما يمكن توجيهه لحماس بعد عامين من الحرب