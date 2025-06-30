القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية: الأمر الذي سيوقعه ترامب بشأن سوريا سيعيدها إلى النظام المالي الدولي

الأونروا: انهيار الرعاية الصحية في غزة يعرض جميع الأرواح للخطر لكن كبار السن أكثر عرضة لذلك

الأونروا: انهيار الرعاية الصحية في غزة يعرض جميع الأرواح للخطر لكن كبار السن أكثر عرضة لذلك

رويترز نقلا عن ترامب: أنا لا أعرض على إيران أي شيء ولا أجري محادثات معها