وزراء خارجية مجموعة السبع: نؤكد دعمنا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ونحث جميع الأطراف على تجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة إستقرار المنطقة

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