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مسيّرة استهدفت منزلا غير مأهول في منطقة الجبل الأحمر بين شوكين وحاروف

آخر الأخبار
2025-07-01 | 02:44
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مسيّرة استهدفت منزلا غير مأهول في منطقة الجبل الأحمر بين شوكين وحاروف
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مسيّرة استهدفت منزلا غير مأهول في منطقة الجبل الأحمر بين شوكين وحاروف

 
 
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