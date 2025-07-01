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o
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o
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حنكش للـLBCI: السلاح أظهر أنه "نقمة" على اللبنانيين ومؤسسة الجيش هي الوحيدة التي تحمل السلاح على الاراضي اللبنانية
آخر الأخبار
2025-07-01 | 03:55
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حنكش للـLBCI: السلاح أظهر أنه "نقمة" على اللبنانيين ومؤسسة الجيش هي الوحيدة التي تحمل السلاح على الاراضي اللبنانية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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