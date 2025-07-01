حنكش للـLBCI: المعركة سهلة والمغترب سيُصوّت لـ128 نائبًا

حنكش للـLBCI: هناك ثقة برئيس الجمهورية وبحكومتنا في مواجهة التحديات ونحن إلى جانبهم من أجل استعادة سيادة الدولة

حنكش للـLBCI: هناك ثقة برئيس الجمهورية وبحكومتنا في مواجهة التحديات ونحن إلى جانبهم من أجل استعادة سيادة الدولة

حنكش للـLBCI: الانسحاب من الجلسة هو لرفع الصوت لأن المراوغة وفرض الأمر الواقع مع مرور الوقت لن يمرّا بعد اليوم