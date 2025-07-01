"قتلى وجرحى" بعد هجوم أوكراني على مدينة إيجيفسك الروسية

عدد النواب الذين وصلوا إلى المجلس بلغ 59 نائبًا وتجري اتصالات لمحاولة تأمين النصاب

عدد النواب الذين وصلوا إلى المجلس بلغ 59 نائبًا وتجري اتصالات لمحاولة تأمين النصاب

مسيرة اسرائيلية القت قنبلة صوتية قرب بيك اب في بلدة كفركلا من دون أن تُصيبه أو تتسبب بوقوع اصابات