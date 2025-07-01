مريضة بحاجة ماسّة لـ6 وحدات دم من فئة A+ ولبلاكيت في مستشفى أوتيل ديو للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم: 70094027

بعد انطلاق تصويره... الجزء الثاني من فيلم Devil Wears Prada يبصر النور في هذا الموعد!

بعد انطلاق تصويره... الجزء الثاني من فيلم Devil Wears Prada يبصر النور في هذا الموعد!

ارتفاع عدد النواب الذين وصلوا إلى المجلس الى 62 نائبًا