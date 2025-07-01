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اقرار منحة ١٤ مليون ليرة للعسكريين و ١٢ مليون ليرة للمتقاعدين العسكريين

آخر الأخبار
2025-07-01 | 05:37
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اقرار منحة ١٤ مليون ليرة للعسكريين و ١٢ مليون ليرة للمتقاعدين العسكريين
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اقرار منحة ١٤ مليون ليرة للعسكريين و ١٢ مليون ليرة للمتقاعدين العسكريين

 
 
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