بو صعب: إقرار قانون تمكين البلديات على أمل أن تتمكّن من خدمة الناس بشكل أفضل ومن لم يأخذ قرار مقاطعة الجلسة التشريعية كان عليه أن يحضر الجلسة اليوم

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