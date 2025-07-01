النائب علي فياض من المجلس النيابيّ: المطلوب من الحكومة أن تبدأ مناقشة عادلة لسلسلة الرتب والرواتب وإعادة انتظام البنية فيها

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فياض من المجلس النيابيّ: لا تكافؤ فرص في شأن انتخابات المغتربين في الخارج فبعض الدول تعتبرنا إرهابيين مثلًا فالمسألة ليست مسألة حرص على الصوت الاغترابيّ وواجبنا أن نتفهّم هواجس بعضنا