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o
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مصادر الجزيرة في مستشفيات غزة: 51 شهيدًا بنيران جاليش الإسرائيليّ منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
آخر الأخبار
2025-07-01 | 08:01
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مصادر الجزيرة في مستشفيات غزة: 51 شهيدًا بنيران جاليش الإسرائيليّ منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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