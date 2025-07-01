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بلومبرغ عن مسؤولين: الجهات التنظيمية الإيرانية للسلامة النووية توقفت عن تلقي اتصالات من وكالة الطاقة الذرية
آخر الأخبار
2025-07-01 | 09:17
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بلومبرغ عن مسؤولين: الجهات التنظيمية الإيرانية للسلامة النووية توقفت عن تلقي اتصالات من وكالة الطاقة الذرية
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