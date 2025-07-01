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وزير الخارجية الإسرائيلي: وقف الحرب في غزة مرهون بإطلاق المختطفين وإلقاء حماس السلاح
آخر الأخبار
2025-07-01 | 11:11
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وزير الخارجية الإسرائيلي: وقف الحرب في غزة مرهون بإطلاق المختطفين وإلقاء حماس السلاح
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