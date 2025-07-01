وزير خارجية إيران يحذر في اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من "النهج المدمر" لدول أوروبية عدة وينتقد موقف هذه الدول من التصعيد بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة

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