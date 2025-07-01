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بيان وزراء خارجية مجموعة السبع: ندعو إيران إلى استئناف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية على وجه السرعة
آخر الأخبار
2025-07-01 | 16:19
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بيان وزراء خارجية مجموعة السبع: ندعو إيران إلى استئناف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية على وجه السرعة
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