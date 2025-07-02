منيمنة للـLBCI: المغتربون يجب أن يكونوا جزءًا من النسيج اللبناني وفي صلب تمثيل النواب الـ128 لا أن يُعزلوا ويُفصلوا ويُحصروا بـ6 نواب فقط

منيمنة للـLBCI: قاطعنا هذه الجلسة بسبب تجاهل موضوع ملحّ ومن الضروري البتّ فيه

منيمنة للـLBCI: قاطعنا هذه الجلسة بسبب تجاهل موضوع ملحّ ومن الضروري البتّ فيه

النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: كان المطلوب من رئيس المجلس أن يسمح بالتصويت على صفة العجلة لأنه اقتراح معجّل مكرر ولهذا طلبنا إدراجه على جدول الأعمال وهيئة المكتب تجاهلت الموضوع