منيمنة للـLBCI: قاطعنا هذه الجلسة بسبب تجاهل موضوع ملحّ ومن الضروري البتّ فيه

منيمنة للـLBCI: الكل يجمع على أن إنتخابات 2026 ستكون محطة مفصلية في تاريخ البلد وهذه المعركة جوهرية وليست تفصيلية

منيمنة للـLBCI: الكل يجمع على أن إنتخابات 2026 ستكون محطة مفصلية في تاريخ البلد وهذه المعركة جوهرية وليست تفصيلية

منيمنة للـLBCI: المغتربون يجب أن يكونوا جزءًا من النسيج اللبناني وفي صلب تمثيل النواب الـ128 لا أن يُعزلوا ويُفصلوا ويُحصروا بـ6 نواب فقط