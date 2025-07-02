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o
البقاع
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o
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o
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o
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سلام من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الإنقاذ لا يكون إلا عبر إصلاح حقيقي يؤسس دولة حقيقية ولا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية وبقي الاحتلال قائما لأجزاء من أرضنا
آخر الأخبار
2025-07-02 | 04:31
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سلام من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الإنقاذ لا يكون إلا عبر إصلاح حقيقي يؤسس دولة حقيقية ولا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية وبقي الاحتلال قائما لأجزاء من أرضنا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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سلام من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: أطلقنا تعاونا مباشرا مع الجانب السوري بهدف ضبط الحدود ومكافحة التهريب وتأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين
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