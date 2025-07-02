سلام: هدفنا توقيع إتفاق مع صندوق النقد خلال عهد هذه الحكومة وأولوياتنا المباشرة تشمل توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص

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سلام من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الإنقاذ لا يكون إلا عبر إصلاح حقيقي يؤسس دولة حقيقية ولا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية وبقي الاحتلال قائما لأجزاء من أرضنا