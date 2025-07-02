سلام من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز تمهيداً لإطلاقه وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات

سلام: أمنا قرضًا بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار بانتظار إقراره ومشروع إعادة الإعمار لا يكتمل بدون مساهمة الأشقاء العرب ونتحضر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار وفق رؤية واضحة

سلام: أمنا قرضًا بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار بانتظار إقراره ومشروع إعادة الإعمار لا يكتمل بدون مساهمة الأشقاء العرب ونتحضر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار وفق رؤية واضحة

سلام من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي