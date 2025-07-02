الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد المزارعين في بلدة يارين خلال مزاولة أعماله في أرضه من دون أن تتسبب في إصابته وطائرات إستطلاعية تحلق فوق قرى يارين والضهيرة وصولًا إلى أجواء مروحين وراميا الحدوديتين

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