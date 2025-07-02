وزير المالية ياسين جابر: الهدف أن يكون هناك عدالة في موضوع الدفع للمودعين

وزير المال بعد لقائه حاكم مصرف لبنان: اتفقنا على توحيد الرؤيا وهناك دعم من رئيس المجلس والحكومة

وزير المال بعد لقائه حاكم مصرف لبنان: اتفقنا على توحيد الرؤيا وهناك دعم من رئيس المجلس والحكومة

وزير المالية ياسين جابر: من الأولويات التي يجب أن نسير بها هي إعادة إحياء موضوع المصارف وإيجاد حلول لأموال المودعين