الرئيس عون أشاد بدور الجامعة اللبنانية وما تقدّمه لطلابها ووعد بمتابعة ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين خلال استقباله وفدا منهم في قصر بعبدا

الرئيس عون بحث مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في الأوضاع الأمنية في البلاد وسير عمل المديريات التابعة للوزارة بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل القوى الأمنية للمحافظة على الاستقرار

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