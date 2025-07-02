معاريف: الطيارون تواصلوا في أول أيام الحرب على إيران مع غرفة قيادة عمليات غزة وعرضوا إلقاء ذخيرتهم على القطاع

الخارجية الألمانية: ندعو طهران إلى التراجع الفوري عن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الخارجية الألمانية: ندعو طهران إلى التراجع الفوري عن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

معاريف عن مصادر: الطيارون الذين كلفوا باعتراض صواريخ ومسيرات في الحرب على إيران ألقوا الذخائر المتبقية على غزة