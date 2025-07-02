الخارجية الألمانية: ندعو طهران إلى التراجع الفوري عن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57012 شهيدا و134592 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57012 شهيدا و134592 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

معاريف: الطيارون تواصلوا في أول أيام الحرب على إيران مع غرفة قيادة عمليات غزة وعرضوا إلقاء ذخيرتهم على القطاع