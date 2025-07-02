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o
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o
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o
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النائب فيصل الصايغ للـLBCI: للمغترب اللبناني حق في أن يكون شريك في صياغة مستقبل اولاده في البلد ويجب أن تكون مشاركته فاعلة ولم نر ذلك في موضوع الـ6 نواب
آخر الأخبار
2025-07-02 | 09:14
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النائب فيصل الصايغ للـLBCI: للمغترب اللبناني حق في أن يكون شريك في صياغة مستقبل اولاده في البلد ويجب أن تكون مشاركته فاعلة ولم نر ذلك في موضوع الـ6 نواب
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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