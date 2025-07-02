الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
22
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فارس الأحلام
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
22
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عراقجي: مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تتجاهل بنود معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
آخر الأخبار
2025-07-02 | 14:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عراقجي: مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تتجاهل بنود معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مسؤولة
السياسة
الخارجية
الاتحاد
الأوروبي
كالاس
تتجاهل
معاهدة
انتشار
الأسلحة
النووية
التالي
إعلام إيراني رسمي: الرئيس الإيراني يقر قانونًا يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قبض على خلية إرهابية تديرها إيران في جنوب سوريا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:41
السعودية وإندونيسيا توقعان صفقات عدة بقيمة 27 مليار دولار
أخبار دولية
16:41
السعودية وإندونيسيا توقعان صفقات عدة بقيمة 27 مليار دولار
0
أخبار دولية
16:35
توجيه تهمة التجسّس لحساب إسرائيل لفرنسيَّين محتجزين في إيران
أخبار دولية
16:35
توجيه تهمة التجسّس لحساب إسرائيل لفرنسيَّين محتجزين في إيران
0
آخر الأخبار
16:28
أ.ف.ب: توجيه تهمة التجسّس لحساب إسرائيل لفرنسيَّين محتجزين في إيران
آخر الأخبار
16:28
أ.ف.ب: توجيه تهمة التجسّس لحساب إسرائيل لفرنسيَّين محتجزين في إيران
0
أخبار دولية
16:19
البنتاغون: الضربات الأميركية أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء لمدة تصل إلى سنتين
أخبار دولية
16:19
البنتاغون: الضربات الأميركية أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء لمدة تصل إلى سنتين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:28
أ.ف.ب: توجيه تهمة التجسّس لحساب إسرائيل لفرنسيَّين محتجزين في إيران
آخر الأخبار
16:28
أ.ف.ب: توجيه تهمة التجسّس لحساب إسرائيل لفرنسيَّين محتجزين في إيران
0
آخر الأخبار
15:27
البنتاغون: الضربات الأميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية ستظل من دون تغيير وتم القضاء على تلك المنشآت
آخر الأخبار
15:27
البنتاغون: الضربات الأميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية ستظل من دون تغيير وتم القضاء على تلك المنشآت
0
آخر الأخبار
15:26
البنتاغون: البرنامج النووي الإيراني تأخر بما يتراوح بين عام وعامين
آخر الأخبار
15:26
البنتاغون: البرنامج النووي الإيراني تأخر بما يتراوح بين عام وعامين
0
آخر الأخبار
15:03
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن لا نقبل بان نساق الى المذلة وبأن نسلم ارضنا وسلاحنا للعدو ولن نتنازل عن حقنا
آخر الأخبار
15:03
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن لا نقبل بان نساق الى المذلة وبأن نسلم ارضنا وسلاحنا للعدو ولن نتنازل عن حقنا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-06-30
بعد النجاح الكبير الذي حققته أغانيه... مفاجأة سارّة من تامر حسني إلى جمهوره!
فنّ
2025-06-30
بعد النجاح الكبير الذي حققته أغانيه... مفاجأة سارّة من تامر حسني إلى جمهوره!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مكبات النفايات... قنبلة موقوتة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مكبات النفايات... قنبلة موقوتة
0
أخبار دولية
16:35
توجيه تهمة التجسّس لحساب إسرائيل لفرنسيَّين محتجزين في إيران
أخبار دولية
16:35
توجيه تهمة التجسّس لحساب إسرائيل لفرنسيَّين محتجزين في إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
08:11
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع حطت اليوم في قضاء صيدا... وهذا المشهد من بلدة حجة
تقارير نشرة الاخبار
08:11
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع حطت اليوم في قضاء صيدا... وهذا المشهد من بلدة حجة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:39
ذخائر القديسة تيريز تجول في شرق صيدا وصور…
أخبار لبنان
13:39
ذخائر القديسة تيريز تجول في شرق صيدا وصور…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"ولعت" بين دونالد ترامب وإيلون ماسك
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"ولعت" بين دونالد ترامب وإيلون ماسك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
واشنطن تُفرمِل الدعم العسكري... وأوكرانيا في مهبّ الغارات الروسية!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
واشنطن تُفرمِل الدعم العسكري... وأوكرانيا في مهبّ الغارات الروسية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بحيرة عيون السمك: ناطرة…
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بحيرة عيون السمك: ناطرة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مكبات النفايات... قنبلة موقوتة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مكبات النفايات... قنبلة موقوتة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سيارات لبنان بدون فحص ميكانيك.. منذ العام 2022
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سيارات لبنان بدون فحص ميكانيك.. منذ العام 2022
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تربوياً: بوادر حلحلة في تطبيق قانون الهيئة التعليمية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تربوياً: بوادر حلحلة في تطبيق قانون الهيئة التعليمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحركات تضع تحديات عدة أمام لقاء ترامب-نتنياهو في واشنطن الإثنين
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحركات تضع تحديات عدة أمام لقاء ترامب-نتنياهو في واشنطن الإثنين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:32
معلومات للـLBCI: التحقيق الذي أجرته "أمن الدولة" مع مدير عام كازينو لبنان رولان خوري إنتهى عند الواحدة والنصف ليلًا واستمر أكثر من ٦ ساعات وبنتيجته أعطت القاضية دورا الخازن الإشارة بتوقيفه في ملف BetArabia
خبر عاجل
02:32
معلومات للـLBCI: التحقيق الذي أجرته "أمن الدولة" مع مدير عام كازينو لبنان رولان خوري إنتهى عند الواحدة والنصف ليلًا واستمر أكثر من ٦ ساعات وبنتيجته أعطت القاضية دورا الخازن الإشارة بتوقيفه في ملف BetArabia
2
أمن وقضاء
07:45
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
أمن وقضاء
07:45
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
3
أمن وقضاء
03:18
الأمن العام: إمكان إستبدال جوازات السفر الكحلية بأخرى بيومترية حديثة
أمن وقضاء
03:18
الأمن العام: إمكان إستبدال جوازات السفر الكحلية بأخرى بيومترية حديثة
4
فنّ
06:13
"مع حب حياتي"... كارول سماحة تستمتع بوقتها مع ابنتها في "ديزني لاند" (صورة)
فنّ
06:13
"مع حب حياتي"... كارول سماحة تستمتع بوقتها مع ابنتها في "ديزني لاند" (صورة)
5
أخبار لبنان
06:31
طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول بعض رحلات 5 و6 و7 تموز 2025
أخبار لبنان
06:31
طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول بعض رحلات 5 و6 و7 تموز 2025
6
فنّ
04:35
على أنغام أغنية "حبيبي وبس"... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما (فيديو)
فنّ
04:35
على أنغام أغنية "حبيبي وبس"... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما (فيديو)
7
أخبار لبنان
06:58
القاضي الحجار اصدر قراراً بتوقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد ومستشاره
أخبار لبنان
06:58
القاضي الحجار اصدر قراراً بتوقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد ومستشاره
8
تقارير نشرة الاخبار
13:16
حسابات إسرائيلية على تطبيقات التعارف في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:16
حسابات إسرائيلية على تطبيقات التعارف في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More