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عراقجي: مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تتجاهل بنود معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

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2025-07-02 | 14:48
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عراقجي: مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تتجاهل بنود معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
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عراقجي: مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تتجاهل بنود معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

 
 
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