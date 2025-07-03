إحصاءات غرفة التحكم المروري: 7 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

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الوكالة الوطنية للإعلام: مجموعة من الجنود الإسرائيليين تسللت فجرًا إلى منزل المواطن ع. ب. الواقع عند أطراف بلدة كفركلا وعمدت إلى تفخيخه وتفجيره ما أدى إلى تدميره