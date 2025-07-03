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الوكالة الوطنية للإعلام: مجموعة من الجنود الإسرائيليين تسللت فجرًا إلى منزل المواطن ع. ب. الواقع عند أطراف بلدة كفركلا وعمدت إلى تفخيخه وتفجيره ما أدى إلى تدميره

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2025-07-03 | 01:53
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الوكالة الوطنية للإعلام: مجموعة من الجنود الإسرائيليين تسللت فجرًا إلى منزل المواطن ع. ب. الواقع عند أطراف بلدة كفركلا وعمدت إلى تفخيخه وتفجيره ما أدى إلى تدميره
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الوكالة الوطنية للإعلام: مجموعة من الجنود الإسرائيليين تسللت فجرًا إلى منزل المواطن ع. ب. الواقع عند أطراف بلدة كفركلا وعمدت إلى تفخيخه وتفجيره ما أدى إلى تدميره

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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